Нужно сделать сайт окон для дачи/деревни для онлайн заказа, т.е. человек звонит оператору и они под руководсвом оператора заполняют все нужные формы, замтем клиент онлайн вносит аванс и ждет заонка о готовности его заказа.

Возможно ли его сделать на word press?

Что должно быть на сайте:

- оплата с сайта через платежные системы

- оформление договора прямо на сайте, т.е. клиенту нужно внести: фио,паспортные данные, адрес, телефон и емейл куда это отправить

- личный кабинет

регистрация пользователя

имя

телефон

емейл

в личном кабинете должен быть ""статус заказа"": обрабатывается (сделать автомато 1 час, потом сменяется на ""в производстве"", затем когда готов ""готов"" (админ сайта должен ставить эти статусы)

зарегистрировавшийся клиент должен видеть историю своих заказов (если они были), их сумму, договор, эскиз (замерный лист)

- рассылка на почту ""рекламных акций""

- страничка - замерный дист для всех уточнения всех нюансов: размеры, москитная сетка, фурнитура, профиль, количество, желаемая дата готовности.

Спасибо.