Сделать сайт окон

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки436 просмотров

Нужно сделать сайт окон для дачи/деревни для онлайн заказа, т.е. человек звонит оператору и они под руководсвом оператора заполняют все нужные формы, замтем клиент онлайн вносит аванс и ждет заонка о готовности его заказа.

Возможно ли его сделать на word press?

Что должно быть на сайте:

- оплата с сайта через платежные системы

- оформление договора прямо на сайте, т.е. клиенту нужно внести: фио,паспортные данные, адрес, телефон и емейл куда это отправить

- личный кабинет

регистрация пользователя

имя

телефон

емейл

в личном кабинете должен быть ""статус заказа"": обрабатывается (сделать автомато 1 час, потом сменяется на ""в производстве"", затем когда готов ""готов"" (админ сайта должен ставить эти статусы)

зарегистрировавшийся клиент должен видеть историю своих заказов (если они были), их сумму, договор, эскиз (замерный лист)

- рассылка на почту ""рекламных акций""

- страничка - замерный дист для всех уточнения всех нюансов: размеры, москитная сетка, фурнитура, профиль, количество, желаемая дата готовности.

Спасибо.

WordPress
3 года назад
pavel_brunki
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Ілля
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артем
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
39 отзывов
3 года назад
Кристина
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Руслан
 
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
140 отзывов(-2)
3 года назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
17 дней назад
155 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
90 отзывов
3 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Артём
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Адам
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Максим
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Оздать

    Запрос на создание сайтов 'под ключ', аналогичных get-investor.ru и infra-konkurs.ru. Уточнение стоимости, сроков реализации и наличие примеров готовых решений. Интересуют детали по проектам и готовые варианты.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен веб-мастер для создания несложного сервиса с админкой на wordpre

    Требуется веб-мастер для разработки несложного сервиса на WordPress с функцией регистрации и создания онлайн-заказов. В отклике укажите опыт работы с WP, знание языков программирования, ожидаемый рейт в час. Техническое задание будет отправлено после обсуждения.

    WordPress
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    Требуется разработка сайта в формате каталога для продажи бытовой техники, с возможностью дальнейшего преобразования в онлайн-магазин. Все необходимые фотографии и дизайн предоставляются, контент будет заимствован с существующего сайта компании для другого региона. Проект ориентирован на российский рынок.

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Landing page под ключ

    Требуется разработка лендинга под ключ для рекламной кампании. Сайт должен быть информативным и иметь интересный дизайн, чтобы привлекать внимание пользователей. Ожидается создание привлекательного и функционального решения, подходящего для продвижения продукта или услуги.

    Сайты «под ключ»44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта

    Необходима разработка сайта «под ключ» с учетом адаптивного дизайна для мобильных устройств. Ожидается полное выполнение проекта с учетом всех современных требований.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать сайт одностраничник для спортивной команды.

    Требуется разработка стильного и простого одностраничного сайта для спортивной команды. Необходимо подключение к хостингу и домену. Ожидается быстрая реализация проекта.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт визитка

    $150

    Требуется разработка сайта-визитки для фрилансера. Ожидается качественный дизайн и функциональность. Приложите примеры ваших предыдущих работ для оценки.

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт

    Требуется разработка простой биржи с базовым функционалом: авторизация с верификацией, отображение криптовалюты в таблице, реферальная система, профайл пользователя и функционал для оплаты. Опыт в nodejs и любом из фреймворков (react/vue/angular/svelte) обязателен.

    AngularNode.jsVue.js
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать сайт

    $20

    Необходимо разработать одностраничный сайт 'под ключ' для товара. Дизайн должен включать белый фон, картинку по центру и зеленую кнопку 'Заказать', которая открывает форму обратной связи. Основное внимание на удобство пользователя и простоту интерфейса.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    3 года назад