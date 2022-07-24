Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок230 просмотров

Создание сайта и адаптив под мобильную версию! Все подробности в лс!

3 года назад
guest_16586812856464
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dima16Jr
Дмитрий 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$550
3 дня
Escrow
Дмитрий , большое спасибо за проделанную работу ! Все сроки были соблюдены. Результатом очень доволен ! Буду вас рекомендовать и уверен сделаем с вами ещё много совместных проектов !🤩
К сожалению вот и я наткнулся на такого человека, работа не оплачена! НЕ РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
90 отзывов
3 года назад
dima16Jr
Дмитрий 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Артём
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Макс
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Герман
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Виправити ссилки контекстних оголошеннях гугл реклами

    Необхідно виправити ссилки в контекстних оголошеннях Google Ads на сайті https://vda-logistic.com/. Потрібно оновити приблизно 80-100 оголошень, щоб вони показувалися правильно. Бюджет до 1000 грн. Зверніть увагу на фото для детальнішої інформації.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать сайт одностраничник для спортивной команды.

    Требуется разработка стильного и простого одностраничного сайта для спортивной команды. Необходимо подключение к хостингу и домену. Ожидается быстрая реализация проекта.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт визитка

    $150

    Требуется разработка сайта-визитки для фрилансера. Ожидается качественный дизайн и функциональность. Приложите примеры ваших предыдущих работ для оценки.

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт

    Требуется разработка простой биржи с базовым функционалом: авторизация с верификацией, отображение криптовалюты в таблице, реферальная система, профайл пользователя и функционал для оплаты. Опыт в nodejs и любом из фреймворков (react/vue/angular/svelte) обязателен.

    AngularNode.jsVue.js
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать сайт

    $20

    Необходимо разработать одностраничный сайт 'под ключ' для товара. Дизайн должен включать белый фон, картинку по центру и зеленую кнопку 'Заказать', которая открывает форму обратной связи. Основное внимание на удобство пользователя и простоту интерфейса.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт спортивной секции для детей

    Требуется разработка сайта спортивной секции для детей с полным циклом услуг «под ключ». Включает дизайн, функционал и контент. Ожидается создание удобного и привлекательного ресурса для родителей и детей.

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать сайт php + frontend

    $800

    Требуется разработать лендинг для больницы с функцией записи на прием и верификации. Используйте PHP для бэкенда и любой JavaScript фреймворк для фронтенда. В отклике предоставьте примеры своих работ и код на GitHub.

    JavaScriptPHP
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт на тильде

    $34

    Необходимо создать сайт на платформе Тильда с учетом всех требований и пожеланий заказчика. Проект должен быть выполнен "под ключ", включая дизайн, функционал и контент, в соответствии с заранее согласованными техническими условиями.

    Tilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг на конструкторе либо WP под ключь

    Требуется разработка лендинга на конструкторе или WordPress по техническому заданию. Предусматриваются изменения текстов и контактной информации. Рассматриваются предложения по дизайну и структуре сайта. Готовы к обсуждению деталей.

    WordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен сайт

    Требуется разработка сайта под ключ, используя в качестве шаблона сайт best-led.su. Необходима полная реализация проекта с учетом всех функциональных и дизайнерских аспектов. Ожидаются адекватные предложения по срокам и стоимости.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    3 года назад