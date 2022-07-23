Сайт визитка

$150
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Закрыт36 заявок890 просмотров

Нужно разработать сайт визитку для фрилансера. Прикрепляйте примеры ваших работа

3 года назад
v685522
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Андрій
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
16 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Адам
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Марина
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Анастасия
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
17 отзывов
3 года назад
Александр
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Полина
 
33 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
17 дней назад
155 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Иван
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Дмитрий
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Аслан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Герман
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
3 года назад
Женя
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Александр
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
3 года назад
Игорь
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Елена
 
47 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Денис
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
16 отзывов
3 года назад

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