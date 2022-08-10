Нужно сверстать одностраничный сайт, предоставлю подробные сведения в личных сообщениях.
- $10HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Нужно сделать с помощью QT Designer простой блокнот, состоящий из нескольких форм и реализующий весь нужный функционал записи и редактирования. Опишу всё подробнее в личных сообщениях.Прикладное ПО3 заявкиЗакрытгод назад
Нужно сделать телеграм бота, который будет парсить товары из определённого интернет-магазина. Подробности в личных сообщениях. Просьба в отклике оставлять айди вашего телеграм аккаунта.Веб-программирование18 заявокЗакрытгод назад
Необходимы доработки во Flutter приложении. Сотрудничество долгосрочное. Тематика приложения - социальная сетьМобильные приложения5 заявокЗакрытгод назад
- $150
Нужно разработать сайт визитку для фрилансера. Прикрепляйте примеры ваших работаСайты «под ключ»36 заявокЗакрытгод назад
- $50
Добавить модуль отзывов в сайт на php. ТЗ скину исполнителю. Оставляйте примеры вашего кодаВеб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
- $800
Нужно разработать сайт. Тематика - лендинг больницы, запись на приём, верификации и многое другое. Есть подробное ТЗ. Использовать php на backend части и любой Javascript фреймворк на frontend. В отклике укажите примеры ваших работ и кода на githubСайты «под ключ»18 заявокЗакрытгод назад
Рассмотрим как Android так и IOS разработчиков. Проект единоразовый, примерно на месяц. Тематика - покупка билетов на концерты, интеграция с готовым api серверной части. В отклике обязательно прикрепите примеры работ и кода на github или ...Мобильные приложения12 заявокЗакрытгод назад
Требуется frontend разработчик. Работа единоразовая, примерно на месяц. Интеграция с api серверной части. Тематика проекта - покупка билетов на концерты. Стек frontend любой на выбор. В отклике обязательно прикрепите примеры работ и ссылку на такие платформы ...Веб-программирование11 заявокЗакрытгод назад
- $80
Нужен дизайнер для сайта, прототип и ТЗ имеются. Всего около четырёх страниц, сайт маленькийДизайн сайтов111 заявокЗакрытгод назад
- $30
Доработать дизайн сайта, добавить страницу и изменить несколько моментов. Дизайн в FigmaДизайн сайтов84 заявкиЗакрытгод назад
- $200
Задачи бота: Входные данные: страна, город(регион), ключевое слово для поиска Выходные данные: результат парсинга информации с гугл карт Взаимодействие со скриптом нужно сделать через консоль или телеграм бота. Более подробно в личных сообщениях. В отклике прошу оставить примеры ...Веб-программирование10 заявокЗакрытгод назад
Нужен дизайн сайта + маленький лендинг. Сайт большой, порядка 30 страниц, работа долгосрочная. Дизайн нужен в Figma или её аналогов.Дизайн сайтов84 заявкиЗакрытгод назад
- $60
Решить задачи по C++, решить нужно сегодняКонтрольные, Задачи и Тесты18 заявокЗакрытгод назад
Вёрстка лендинга и личного кабинета по макету в Figma. В отклике оставляйте свой телеграмHTML-верстка94 заявкиЗакрытгод назад