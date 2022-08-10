v685522

Владимир Аргентинский v685522

 
25 летРоссия/Артём
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
7%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
a_smetankin
21 годУкраина
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
2 балла
10 месяцев назад
Вёрстка одностраничного сайта
После получение исходников пропал, кормил завтраками, ничего не оплатил. Задание было выполнено в срок, оплаты не было. Не рекомендую!