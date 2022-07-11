Доработать дизайн сайта

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Закрыт84 заявки934 просмотра

Доработать дизайн сайта, добавить страницу и изменить несколько моментов. Дизайн в Figma 

Figma
3 года назад
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Заявки фрилансеров

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2 года назад
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3 года назад
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Максим
 
31 год
3 года в сервисе
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3 месяца назад
2 отзыва
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Елена
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Екатерина
 
22 года
4 года в сервисе
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год назад
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25 лет
3 года в сервисе
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день назад
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2 месяца назад
59 отзывов
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Владлена
 
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15 отзывов
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Андрей
 
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Виктория
 
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Владимир
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
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11 отзывов
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Наталия
 
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Ольга
 
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