Требуется разработка дизайна одной страницы сайта с текстом. Учитывайте информацию о сфере деятельности и конкурентах, которые будут предоставлены. Ожидается адекватная цена за услуги.
Front-end разработчик
Добрый день! Hе успел закончить курс Frontend разработчика из-за войны. Имею знания в html/css, работал в git, js поверхностно, изучаю самостоятельно. Английский язык – средний, словарем пользуюсь. Готов работать и учиться бесплатно, пока не получу достаточно знаний. Спасибо. Надеюсь на сотрудничество.
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