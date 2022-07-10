Front-end разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки934 просмотра

Добрый день! Hе успел закончить курс Frontend разработчика из-за войны. Имею знания в html/css, работал в git, js поверхностно, изучаю самостоятельно. Английский язык – средний, словарем пользуюсь. Готов работать и учиться бесплатно, пока не получу достаточно знаний. Спасибо. Надеюсь на сотрудничество.

CSSGitHTMLJavaScript
3 года назад
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