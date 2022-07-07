Taplink (сделать 2 страницы на основе текущего дизайна)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок422 просмотра

Есть сайт, выполненный на Taplink

turboread27.ru

Нужно переделать главную (ТЗ готово) + 

Сделать еще одну страницу (ТЗ будет 08.07)

Примерно такого размера как главная или меньше

3 года назад
guest_15852151344295
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