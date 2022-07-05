Требуется специалист по дизайну баннеров и посадочных страниц с опытом работы. Необходимы макеты в Figma по предоставленным прототипам. Специалист должен быть из Москвы или МО для подписания договора. Возможность оформления самозанятости приветствуется. Пробная страница с водяными знаками для согласования с руководством обязательна.
Дизайн сайта
До начала работ делаем 2-3 примера главного блока, на согласование!
Макет - в Фигме размеры 1280px, 768px, 320px
Структура сайта
Главная 6 блоков + квиз форма
Страница Поиска и Услуги (фильтр, список + 2 повторяющихся блок)
Раскрытие карточки специалиста при клике (2 попапа + 5 блоков)
О нас (1 большой блок + 3 повторяющихся блока)
Новости 2 блока
Страница новости текстовый блок
Страница контакты (1 блок + попап)
Сотрудничество 2 блока
Страница услуги 7 блоков
Дизайн
Дизайн сайта должен в себя включать:
Преимущества компании наглядны и понятны;
Поиск информации на сайте не затруднён;
Видно позиционирование и особенности компании;
Легко заказать услугу, получить консультацию;
Нет желания скорее закрыть сайт;
Сайт должен запоминаться и иметь свою особенность.
Заявки фрилансеров
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