Дизайн сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок749 просмотров

До начала работ делаем 2-3 примера главного блока, на согласование!

Макет - в Фигме размеры 1280px, 768px, 320px

Структура сайта

Главная 6 блоков + квиз форма

Страница Поиска и Услуги (фильтр, список + 2 повторяющихся блок)

Раскрытие карточки специалиста при клике (2 попапа + 5 блоков)

О нас (1 большой блок + 3 повторяющихся блока)

Новости 2 блока

Страница новости текстовый блок

Страница контакты (1 блок + попап)

Сотрудничество 2 блока

Страница услуги 7 блоков

Дизайн

Дизайн сайта должен в себя включать:

Преимущества компании наглядны и понятны;

Поиск информации на сайте не затруднён;

Видно позиционирование и особенности компании;

Легко заказать услугу, получить консультацию;

Нет желания скорее закрыть сайт;

Сайт должен запоминаться и иметь свою особенность.

Figma
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