Внутренние Авто

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки443 просмотра

продолжаем

важно!

для страницы эвакуаторы используем структуру из гуглодока https://docs.google.com/document/d/1ZCf5BOQ9EtQ7UzbmT0PGN-rpZ1AoDqm8s4j5oURGvrI/edit

https://gyazo.com/51b7c54e415aee002c9f598c6e474bfc

3 года назад
guest_1654264017713
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Plaha_Anton
Антон 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$179
7 дней
Escrow
Выполненной работой остались довольны, сроки были выдержаны, правки выполнялись оперативно.
Всем бы таких заказчиков)

Заявки фрилансеров

Plaha_Anton
Антон 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад

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