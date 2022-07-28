Необходимо адаптировать дизайн главной страницы и 15 второстепенных страниц сайта. Задача включает перенос элементов из старого дизайна в Figma, изменение шрифтов, отступов и цветов в соответствии с новым стилем. Состав блоков сохраняется, возможно, будут убраны некоторые элементы. Важно соблюдать оригинальные элементы дизайна при адаптации.
Внутренние Авто
продолжаем
важно!
для страницы эвакуаторы используем структуру из гуглодока https://docs.google.com/document/d/1ZCf5BOQ9EtQ7UzbmT0PGN-rpZ1AoDqm8s4j5oURGvrI/edit
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