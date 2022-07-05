Переделка скопированного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок381 просмотр

Нужен ребредндинг скопированного сайта с вордпреса, в основном дизайн, и убрать все возможные ссылки с предыдущего.

Работоспособность должна быть на вордпресе для дальнейшей переделки.

Копия сайта сделана через cyotek

WordPress
3 года назад
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