Создать дизайн для нового проекта в GTA5

$93
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки749 просмотров

Необходимо создать веб-дизайн страниц сайта в Figma.

Дизайн для GTA5 проекта в стиле зомби-апокалипсиса.

По большей мере выбираем по срокам.

Figma
3 года назад
mirondiamond
Мирон 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

itsgeorge
Георгий 
21 год
3 года в сервисе
Был
21 час назад
3 года назад
$300
8 дней
Escrow
От лица команды проекта хочу поблагодарить Георгия за проявленный интерес к работе и качественное её выполнение. Общаться было легко и просто, всегда поддерживал связь. Дизайн очень понравился, планируем сотрудничать ещё.
Было приятно работать вместе с Мироном, ни только как с заказчиком, но как и с веб-разработчиком проекта!

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