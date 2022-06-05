mirondiamond

Мирон mirondiamond

 
23 годаУкраина/Херсон
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Web Development, Fullstack Developer

Меня зовут Мирон и я Web Fullstack Developer.

Занимаюсь разработкой более 4-х лет.
Опыт работы в команде, а так же помощь в организации проектов.

Сайт: https://mirondiamond.com

Занимаюсь:

  • Разработкой веб-сайтов/проектов под ключ.

  • Разработкой Telegram ботов и парсеров.

  • Вёрсткой дизайна из Figma без конструкторов.

  • Работой над Frontend и Backend частью.

Языки:

  • HTML

  • CSS

  • JavaScript

  • Lua

  • PHP

  • Python

Технологии:

  • Django

  • Channels

  • Redis

  • Maria DB

  • Vue.js

  • jQuery

  • SASS/SCSS

  • NGINX

  • Aiogram

  • Selenium

  • Telethon

  • MySQL

PHPJavascriptPythonMySQLHTMLCSSFigmajQueryNginxDjangoSCSSSASSSeleniumRedisVue.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$450
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
itsgeorge
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
$150
10 баллов
год назад
Дизайн адаптива для проекта GTA5
Рад сотрудничеству! Спасибо за интересный заказ.
Ещё раз спасибо за отлично выполненную работу, всё понравилось!
Ответный отзыв
itsgeorge
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
$300
10 баллов
год назад
Создать дизайн для нового проекта в GTA5
Было приятно работать вместе с Мироном, ни только как с заказчиком, но как и с веб-разработчиком проекта!
От лица команды проекта хочу поблагодарить Георгия за проявленный интерес к работе и качественное её выполнение. Общаться было легко и просто, всегда поддерживал связь. Дизайн очень понравился, планируем сотрудничать ещё.
Ответный отзыв