Сделать адаптив по готовому дизайну.
Меня зовут Мирон и я Web Fullstack Developer.
Занимаюсь разработкой более 4-х лет.
Опыт работы в команде, а так же помощь в организации проектов.
Сайт: https://mirondiamond.com
Занимаюсь:
Разработкой веб-сайтов/проектов под ключ.
Разработкой Telegram ботов и парсеров.
Вёрсткой дизайна из Figma без конструкторов.
Работой над Frontend и Backend частью.
Языки:
HTML
CSS
JavaScript
Lua
PHP
Python
Технологии:
Django
Channels
Redis
Maria DB
Vue.js
jQuery
SASS/SCSS
NGINX
Aiogram
Selenium
Telethon
MySQL
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо сделать интро от 15 до 60 сек. для нового проекта в GTA5 в стиле зомби-апокалипсиса, интро будет должно вкратце показать суть проекта, озвучка не требуется. Пример интро отправляется лично кандидатам. Ищем человека который максимально ...Видеомонтаж10 заявокЗакрытгод назад
- $93
Необходимо создать веб-дизайн страниц сайта в Figma. Дизайн для GTA5 проекта в стиле зомби-апокалипсиса. По большей мере выбираем по срокам.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
- $5
Я просто хочу изучить Django Channels, но бродя по интернету нормального чёт не нашёл. Задача сделать самый элементарный тот же чат и просто где-то выводить количество пользователей у которых открыта данная вкладка. Дизайн не нужен вообще, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад