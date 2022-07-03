Сделать короткое интро для нового проекта GTA5

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок433 просмотра

Необходимо сделать интро от 15 до 60 сек. для нового проекта в GTA5 в стиле зомби-апокалипсиса, интро будет должно вкратце показать суть проекта, озвучка не требуется. Пример интро отправляется лично кандидатам. Ищем человека который максимально бюджетно сможет сделать всё по красоте. Обязательно иметь дискорд или в исключении телеграм для звонка.

3 года назад
mirondiamond
Мирон 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
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