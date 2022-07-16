Надо нарезать вертикальные видео,

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен16 заявок659 просмотров

Надо нарезать и оформить вертикальные видео, из обучающих видео (горизонтальные), на английском языке. Для соцсетей, длина 11-70 сек. 

вот пример видео, из которых нарезать: 

https://youtu.be/GV-4huhVDX0

https://youtu.be/pXDg28Crc6k

важно, что бы было «залипательно»

метериала много (4,5 часов) + другие видео

3 года назад
NADiA_Kossi
Надия 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад

Выбранный исполнитель

SAVEAGES
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Никита один из лучших исполнителей, с которыми я работала! Прекрасное качество работы, всегда на связи и ОБАЛДЕННО ТАЛАНТЛИВ!! После этого заказа планирую работать с ним на постоянной основе. 1000000% РЕКОМЕНДУЮ!!!!
Превосходный заказчик! Максимально понятно и доходчиво формулирует ТЗ, отличное отношение к фрилансеру, может войти в положение! Никаких задержек в оплате, легко находится общий язык и точки соприкосновения) Будем работать на постоянной основе, чему я безмерно рад) Безусловно, РЕКОМЕНДУЮ!)

Заявки фрилансеров

Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад
SAVEAGES
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Ковалев
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 отзывов
3 года назад
Алексей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
43 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Виктор
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
3 года назад
Юрий
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Семён
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ольга
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Шохрух
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Кевин
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Покрасить двигающиеся ноги на предоставленном видеоотрезке

    $5

    Необходимо покрасить ноги Уилла Смита, исполняющего боксерский трюк шаффл, в указанном оттенке на видеофрагменте из фильма 'Али'. Фрагмент длится 1 секунду, с таймкодом 24.21 - 24.22. Указана максимальная сумма за выполнение работы.

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео монтаж для Амазон

    $50

    Требуется видеомонтаж для ролика продолжительностью 3-4 минуты с использованием предоставленного фото и видео стока. Необходимо включить аудио и субтитры согласно тексту сценария. Стиль монтажа должен соответствовать фирменному стилю компании.

    Видеомонтаж45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать видеоролик

    Требуется видеомонтаж для трех бьюти роликов длительностью по 45 секунд. Видео уже отсняты, необходима покраска и монтаж с наложением музыки. Примеры работ приветствуются.

    Видеомонтаж40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв или фото отзыв

    Ищем мужчин и женщин в возрасте 20-45 лет для записи видео или фото отзыва с логотипом компании. Длительность видео 20-60 секунд. Локация: улица или офис. Важно естественное выступление и уверенная подача. Текст можно предложить или использовать предоставленный. Не отвлекайте взгляд и не читайте по бумажке!

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести видео в текст

    Необходимо перевести в текст курс, состоящий из 8 видеороликов длительностью около 3 часов каждый и одного 9-часового видео. Ожидается качественная транскрибация с сохранением смысловой нагрузки.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео монтаж

    Необходим видеомонтаж длительностью 3-4 минуты с использованием фото и видео стока в определенном стиле. Предоставляется текст сценария и аудиофайл, который нужно использовать с субтитрами. Основная задача — создать качественный видеоролик, соответствующий заданным требованиям.

    Видеомонтаж38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Cоздать видео ролик для TikTok

    Необходимо создать видеоролик для TikTok, который будет привлекать внимание. В ролике используется анимация без лиц, а на фоне звучит голосовая озвучка английского текста. Задача несложная, важен креативный подход и умение работать с анимацией.

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание рекламного ролика для tik tok

    Требуется разработка нескольких рекламных роликов для TikTok и Instagram-магазина. Необходим видеомонтаж с креативным подходом к контенту. Ожидается создание engaging видео, которое привлечет внимание целевой аудитории.

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео монтаж

    Требуется выполнить видеомонтаж для трехминутного видео, на котором я играю на скрипке. Необходимо заменить однотонный фон на движущийся и наложить звук. Подходите, если у вас есть опыт в видеомонтаже и создании качественного контента.

    Видеомонтаж37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • After effects DeepFace(reface)

    $5

    Требуется профессиональный видеомонтаж для замены лица в видео длительностью 18 минут. Обеспечьте высокое качество и точность при выполнении задачи.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 года назад