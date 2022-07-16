Необходимо покрасить ноги Уилла Смита, исполняющего боксерский трюк шаффл, в указанном оттенке на видеофрагменте из фильма 'Али'. Фрагмент длится 1 секунду, с таймкодом 24.21 - 24.22. Указана максимальная сумма за выполнение работы.
Надо нарезать вертикальные видео,
Надо нарезать и оформить вертикальные видео, из обучающих видео (горизонтальные), на английском языке. Для соцсетей, длина 11-70 сек.
вот пример видео, из которых нарезать:
важно, что бы было «залипательно»
метериала много (4,5 часов) + другие видео
Выбранный исполнитель
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