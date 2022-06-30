Перевести видео в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок328 просмотров

Есть курс, состоящий из 8 видео приблизительно по 3 часа и одно видео 9 часов. Перевести в текст

3 года назад
guest_16566006582226
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Заявки фрилансеров

Валерий
 
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