Необходим видеомонтаж длительностью 3-4 минуты с использованием фото и видео стока в определенном стиле. Предоставляется текст сценария и аудиофайл, который нужно использовать с субтитрами. Основная задача — создать качественный видеоролик, соответствующий заданным требованиям.
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Есть курс, состоящий из 8 видео приблизительно по 3 часа и одно видео 9 часов. Перевести в текст
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