Нужно записать видео отзыв или фото отзыв с папкой в руках с логотипом нашей компании, материал нужно будет распечатать.

Мужчины и женщины возраст от 20 - 45 лет. Видео от 20 до 60 секунд. Локация: на улице или в офисе.

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