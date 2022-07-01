Необходимо покрасить ноги Уилла Смита, исполняющего боксерский трюк шаффл, в указанном оттенке на видеофрагменте из фильма 'Али'. Фрагмент длится 1 секунду, с таймкодом 24.21 - 24.22. Указана максимальная сумма за выполнение работы.
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Мужчины и женщины возраст от 20 - 45 лет. Видео от 20 до 60 секунд. Локация: на улице или в офисе.
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