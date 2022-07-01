Записать видео отзыв или фото отзыв

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок418 просмотров

Нужно записать видео отзыв или фото отзыв с папкой в руках с логотипом нашей компании, материал нужно будет распечатать.

Мужчины и женщины возраст от 20 - 45 лет. Видео от 20 до 60 секунд. Локация: на улице или в офисе.

Рассказать о том как вы успешно воспользовались услугами нашей компании.

Текст, что говорить предоставлю, или можете придумать что-то свое.

Будьте естественными. Не отводите глаза вверх и влево! Говорите уверенно! Не читайте по бумажке!

3 года назад
andrii_zho
Андрей 
32 года
3 года в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Олександра
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Анастасія
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юра
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Покрасить двигающиеся ноги на предоставленном видеоотрезке

    $5

    Необходимо покрасить ноги Уилла Смита, исполняющего боксерский трюк шаффл, в указанном оттенке на видеофрагменте из фильма 'Али'. Фрагмент длится 1 секунду, с таймкодом 24.21 - 24.22. Указана максимальная сумма за выполнение работы.

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео монтаж для Амазон

    $50

    Требуется видеомонтаж для ролика продолжительностью 3-4 минуты с использованием предоставленного фото и видео стока. Необходимо включить аудио и субтитры согласно тексту сценария. Стиль монтажа должен соответствовать фирменному стилю компании.

    Видеомонтаж45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести видео в текст

    Необходимо перевести в текст курс, состоящий из 8 видеороликов длительностью около 3 часов каждый и одного 9-часового видео. Ожидается качественная транскрибация с сохранением смысловой нагрузки.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео монтаж

    Необходим видеомонтаж длительностью 3-4 минуты с использованием фото и видео стока в определенном стиле. Предоставляется текст сценария и аудиофайл, который нужно использовать с субтитрами. Основная задача — создать качественный видеоролик, соответствующий заданным требованиям.

    Видеомонтаж38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Cоздать видео ролик для TikTok

    Необходимо создать видеоролик для TikTok, который будет привлекать внимание. В ролике используется анимация без лиц, а на фоне звучит голосовая озвучка английского текста. Задача несложная, важен креативный подход и умение работать с анимацией.

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание рекламного ролика для tik tok

    Требуется разработка нескольких рекламных роликов для TikTok и Instagram-магазина. Необходим видеомонтаж с креативным подходом к контенту. Ожидается создание engaging видео, которое привлечет внимание целевой аудитории.

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео монтаж

    Требуется выполнить видеомонтаж для трехминутного видео, на котором я играю на скрипке. Необходимо заменить однотонный фон на движущийся и наложить звук. Подходите, если у вас есть опыт в видеомонтаже и создании качественного контента.

    Видеомонтаж37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • After effects DeepFace(reface)

    $5

    Требуется профессиональный видеомонтаж для замены лица в видео длительностью 18 минут. Обеспечьте высокое качество и точность при выполнении задачи.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Смонтировать видеть фото и видео

    $20

    Необходимо смонтировать ряд коротких видео (до 1 минуты) и фото в красивый ролик без текстов. Требуется органично оформить материал, возможно применение эффектов замедления и ускорения, при этом важно сохранить высокое качество. Проект создается на память.

    Видеомонтаж71 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео отзыв.

    $10

    Ищем видеомонтажера для создания видео отзывов от граждан иностранных стран, таких как Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Необходим качественный контент, который отразит мнение иностранных граждан.

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    3 года назад