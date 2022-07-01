Видео монтаж для Амазон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт45 заявок982 просмотра

Нужен видео монтаж с использованием нашего фото и видео стока (придерживаясь определенного стиля) компании. Мы также предоставим текст сценария и аудио формат этого текста. Вам нужно

использовать это аудио и субтитры. Продолжительность ролика 3-4 минуты.

3 года назад
_alina_drobot
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