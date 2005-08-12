ivanova_daria

Дарья Иванова ivanova_daria

 
18 летУкраина/Черкассы
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Даша, видеомонтажер. Смонтирую рекламное видео для Вашего бизнеса, которое поможет продвинуть Ваш продукт или услуги и увеличит конверсию. Работаю в высокоуровневых программах -After Effects и Vegas Pro. Закончила профессиональный курс по видеомонтажу(сертификат имеется). Также могу сделать обычную нарезку видео или ролик для соцсетей (ютуб или инстаграмм). Можете ознакомиться с моим портфолио на аккаунте.

After Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Safronov-Ivan-V
Иван Сафронов 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$69
10 баллов
2 года назад
Изменить размер видео в After Effects для 55 видео
У Дарьи все на высоте и вовремя! Огромное спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!
Очень приятно работать - ответы на вопросы, условия для удобного и понятного выполнения задания, как всегда. Спасибо большое, рекомендую!)
Ответный отзыв
Napoli2007
Надежда 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$1
10 баллов
2 года назад
Подправить видеоролик
Огромное спасибо! Все сделано отлично и быстро!
Все хорошо, спасибо!)
Ответный отзыв
Napoli2007
Надежда 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$20
9 баллов
2 года назад
15 секундный ролик для Инстаграма
Спасибо большое за выполненную работу. Дарья очень терпеливо и кропотливо реагировала на все мои пометки и комментарии. Из кучи претендентов и заявок выбрала именно её за креативность и качественное предложение. И не ошиблась. Немножечко не сошлись в сочетаниях цветов-шрифтов, поэтому 4 звезды, но это лично моё видение. Как исполнителя - очень рекомендую.
Спасибо большое за работу! Все уточняли, оплата в срок, было приятно работать. Буду рада помочь с дальнейшими проектами)
Ответный отзыв
Safronov-Ivan-V
Иван Сафронов 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$11
10 баллов
2 года назад
Работа в Adobe AF
Огромное спасибо за проделанную работу. Все сделано отлично и очень быстро! Рад, что нашел исполнителя и буду еще пользоваться услугами!
Все хорошо как всегда, спасибо за работу)
Ответный отзыв
Safronov-Ivan-V
Иван Сафронов 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
2 года назад
Редактирование слайдов в After Effects
Отличный исполнитель. Все делает быстро и, самое главное, аккуратно. Заранее уточняет все вопросы, чтобы работа проходила более гладко. Всем рекомендую!
Было приятно работать: понятное объяснение задачи и уточнение всех деталей, ответы на вопросы по поводу проекта, комплексные правки и оплата в срок. Рекомендую)
Ответный отзыв