Даша, видеомонтажер. Смонтирую рекламное видео для Вашего бизнеса, которое поможет продвинуть Ваш продукт или услуги и увеличит конверсию. Работаю в высокоуровневых программах -After Effects и Vegas Pro. Закончила профессиональный курс по видеомонтажу(сертификат имеется). Также могу сделать обычную нарезку видео или ролик для соцсетей (ютуб или инстаграмм). Можете ознакомиться с моим портфолио на аккаунте.
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$70
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Портфолио
- Промо-ролик курса по картам таро для Инстаграмма58 просмотров
- Видео-благодарность первой учительнице в школе68 просмотров
- Рекламное видео туристического агенства63 просмотра
- Рекламный ролик заведения с пончиками72 просмотра
- Реклама студии восстановления волос для Инстаграмм69 просмотров
Отзывы заказчиков
$69
10 баллов
2 года назад
У Дарьи все на высоте и вовремя! Огромное спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень приятно работать - ответы на вопросы, условия для удобного и понятного выполнения задания, как всегда. Спасибо большое, рекомендую!)
$1
10 баллов
2 года назад
Огромное спасибо! Все сделано отлично и быстро!
Ответный отзыв
Все хорошо, спасибо!)
$20
9 баллов
2 года назад
Спасибо большое за выполненную работу. Дарья очень терпеливо и кропотливо реагировала на все мои пометки и комментарии. Из кучи претендентов и заявок выбрала именно её за креативность и качественное предложение. И не ошиблась. Немножечко не сошлись в сочетаниях цветов-шрифтов, поэтому 4 звезды, но это лично моё видение. Как исполнителя - очень рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо большое за работу! Все уточняли, оплата в срок, было приятно работать. Буду рада помочь с дальнейшими проектами)
$11
10 баллов
2 года назад
Огромное спасибо за проделанную работу. Все сделано отлично и очень быстро! Рад, что нашел исполнителя и буду еще пользоваться услугами!
Ответный отзыв
Все хорошо как всегда, спасибо за работу)
$25
10 баллов
2 года назад
Отличный исполнитель. Все делает быстро и, самое главное, аккуратно. Заранее уточняет все вопросы, чтобы работа проходила более гладко. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать: понятное объяснение задачи и уточнение всех деталей, ответы на вопросы по поводу проекта, комплексные правки и оплата в срок. Рекомендую)