Спасибо большое за выполненную работу. Дарья очень терпеливо и кропотливо реагировала на все мои пометки и комментарии. Из кучи претендентов и заявок выбрала именно её за креативность и качественное предложение. И не ошиблась. Немножечко не сошлись в сочетаниях цветов-шрифтов, поэтому 4 звезды, но это лично моё видение. Как исполнителя - очень рекомендую.