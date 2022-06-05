Ищу заработок, и вы мне в этом поможете!

Очень хорошо делаю большинство работ в программе Photoshop, стаж - около 5 лет

Так же делаю монтаж видео в Vegas (Ver. 18-19), стаж - Пару лет

Так же учусь в компании IT-Step ( 4 года)

Готов выполнить заданною работу, поэтому ищи заказчика каждый день, очень хочу начать стабильно зарабатывать на фриналсе.

Я взаимопонимающий человек, готов быстро и детально выполнить поставленную задачу в полном объёме.