free_lancer1

Андрей Абросимов free_lancer1

 
28 летУкраина/Ивано-Франковск
2 года на фриланс-бирже
Был
9 дней назад
Ищу заработок, и вы мне в этом поможете!

Очень хорошо делаю большинство работ в программе Photoshop, стаж - около 5 лет

Так же делаю монтаж видео в Vegas (Ver. 18-19), стаж - Пару лет

Так же учусь в компании IT-Step ( 4 года)

Готов выполнить заданною работу, поэтому ищи заказчика каждый день, очень хочу начать стабильно зарабатывать на фриналсе.

Я взаимопонимающий человек, готов быстро и детально выполнить поставленную задачу в полном объёме.

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
the_one
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$6
9 баллов
год назад
Подготовить картинки
Все сделано, как договаривались!
Хорошо поработали вместе!
Ответный отзыв
guest_16499721569456
2 года в сервисе
Был
год назад
$1
9 баллов
2 года назад
Обработка фото для Амазона
Всё было выполнено хорошо. Исполнитель точно придерживался тз
Приятно было сотрудничать, платёж прошёл успешно
Ответный отзыв
guest_16499721569456
2 года в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
2 года назад
Обработка фото для маркетплейсов
Приятно было посотрудничать с исполнительным фрилансером. Взаимопонимание было достигнуто сразу. ТЗ было выполнено в полном объёме. Качественные и чëткие снимки - всё, как заказывали. Будем сотрудничать ещё.
Отлично сотрудничал с этим партнёром
Ответный отзыв