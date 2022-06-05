Ищу заработок, и вы мне в этом поможете!
Очень хорошо делаю большинство работ в программе Photoshop, стаж - около 5 лет
Так же делаю монтаж видео в Vegas (Ver. 18-19), стаж - Пару лет
Так же учусь в компании IT-Step ( 4 года)
Готов выполнить заданною работу, поэтому ищи заказчика каждый день, очень хочу начать стабильно зарабатывать на фриналсе.
Я взаимопонимающий человек, готов быстро и детально выполнить поставленную задачу в полном объёме.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$6
9 баллов
год назад
Все сделано, как договаривались!
Ответный отзыв
Хорошо поработали вместе!
$1
9 баллов
2 года назад
Всё было выполнено хорошо. Исполнитель точно придерживался тз
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать, платёж прошёл успешно
$1
10 баллов
2 года назад
Приятно было посотрудничать с исполнительным фрилансером. Взаимопонимание было достигнуто сразу. ТЗ было выполнено в полном объёме. Качественные и чëткие снимки - всё, как заказывали. Будем сотрудничать ещё.
Ответный отзыв
Отлично сотрудничал с этим партнёром