Предоплат не даю (см. черный список и отзывы), только по исполнению или поэтапная работа.

Как быть не выбранным - пишите сразу в ЛС

Если много замечаний к работе, будьте готовы к снижению бюджета до 20-30% - цените чужое время.

Как этого избежать? "Вроде сделал, проверяйте" - так не надо. Проверили, оценили свежим взглядом работу - тогда сдавать. Ну и сроки заявленные должны соблюдаться, ибо все работы участвуют в дальнейшей работе.