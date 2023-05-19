Предоплат не даю (см. черный список и отзывы), только по исполнению или поэтапная работа.
Как быть не выбранным - пишите сразу в ЛС
Если много замечаний к работе, будьте готовы к снижению бюджета до 20-30% - цените чужое время.
Как этого избежать? "Вроде сделал, проверяйте" - так не надо. Проверили, оценили свежим взглядом работу - тогда сдавать. Ну и сроки заявленные должны соблюдаться, ибо все работы участвуют в дальнейшей работе.
Я против войны в Украине!
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
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Мобильные приложения
нет отзывов
$20/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга