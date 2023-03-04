Приветствую Вас! Я графический дизайнер со стажем 4 года.
Имею большой опыт работы с векторной и растровой графикой.
Я выполнил сотни заказов от клиентов из разных стран и вот, что могу предложить:
Разработка:
Логотипы, знаки, иконки, аватарки для аккаунтов;
Фирменный стиль, айдентика, брендирование.
Ребрендинг старого лого и обновление фирменного стиля.
Верстка и дизайн:
Листовок;
Брошюр;
Визиток;
Сертификатов;
Объявлений;
Вывесок;
Билбородов;
Плакатов.
Дизайн, обработка, фотомонтаж:
Превью
Обложек для треков
Баннеров рекламных (сайты, соцсети и пр.)
Принты для одежды
Коллажи
Дизайн и подготовка к печати, гравировке и фрезеровке и лазерной резке
табличек, панелей, схем и пр. на металле и дереве.
Контакты:
Телеграм: @vladislavles (имя профиля - Vlad Sakvo des);
Почта: [email protected];
Вайбер, Вотсап - дам в ЛС номер.
Или личные сообщения на сайте.
Я работаю без посредников, напрямую с клиентом и не буду завышать цену. Имею большой опыт в сфере дизайна и каждый свой проект стараюсь делать лучше. Быстро отвечаю на Ваши сообщения и моментально вношу нужные коррективы в проект, и, между прочим не беру за них отдельной платы. Всегда все предоставляю в необходимых вам форматах сразу же после оплаты. Работаю до полного утверждения заказчиком. При разработке логотипа предоставляю Вам не сложный бриф, который нужно заполнить. Он поможет уменьшить сроки на работу, и Ваш заказ будет выполнен грамотно и с нужной смысловой нагрузкой.
Дизайн - это душа того, что создаёт человек.
Обращайтесь!)
Оплату принимаю на:
Сбер;
Юмани;
Вебмани.
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