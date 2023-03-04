Графический дизайнер

Приветствую Вас! Я графический дизайнер со стажем 4 года.

Имею большой опыт работы с векторной и растровой графикой.

Я выполнил сотни заказов от клиентов из разных стран и вот, что могу предложить:

Разработка:

Логотипы, знаки, иконки, аватарки для аккаунтов;

Фирменный стиль, айдентика, брендирование.

Ребрендинг старого лого и обновление фирменного стиля.

Верстка и дизайн:

Листовок;

Брошюр;

Визиток;

Сертификатов;

Объявлений;

Вывесок;

Билбородов;

Плакатов.

Дизайн, обработка, фотомонтаж:

Превью

Обложек для треков

Баннеров рекламных (сайты, соцсети и пр.)

Принты для одежды

Коллажи

Дизайн и подготовка к печати, гравировке и фрезеровке и лазерной резке

табличек, панелей, схем и пр. на металле и дереве.

Контакты:

Телеграм : @vladislavles (имя профиля - Vlad Sakvo des) ;

Почта : [email protected];

Вайбер, Вотсап - дам в ЛС номер.

Или личные сообщения на сайте.

Я работаю без посредников, напрямую с клиентом и не буду завышать цену. Имею большой опыт в сфере дизайна и каждый свой проект стараюсь делать лучше. Быстро отвечаю на Ваши сообщения и моментально вношу нужные коррективы в проект, и, между прочим не беру за них отдельной платы. Всегда все предоставляю в необходимых вам форматах сразу же после оплаты. Работаю до полного утверждения заказчиком. При разработке логотипа предоставляю Вам не сложный бриф, который нужно заполнить. Он поможет уменьшить сроки на работу, и Ваш заказ будет выполнен грамотно и с нужной смысловой нагрузкой.

Дизайн - это душа того, что создаёт человек.

Обращайтесь!)

Оплату принимаю на: