vladislavles9999

Владислав vladislavles9999

 
25 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
52 отзыва
1 новый
Графический дизайнер

Приветствую Вас! Я графический дизайнер со стажем 4 года.

Имею большой опыт работы с векторной и растровой графикой.

Я выполнил сотни заказов от клиентов из разных стран и вот, что могу предложить:

Разработка:

  • Логотипы, знаки, иконки, аватарки для аккаунтов;

  • Фирменный стиль, айдентика, брендирование.

  • Ребрендинг старого лого и обновление фирменного стиля.

Верстка и дизайн:

  • Листовок;

  • Брошюр;

  • Визиток;

  • Сертификатов;

  • Объявлений;

  • Вывесок;

  • Билбородов;

  • Плакатов.

Дизайн, обработка, фотомонтаж:

  • Превью

  • Обложек для треков

  • Баннеров рекламных (сайты, соцсети и пр.)

  • Принты для одежды

  • Коллажи

  • Дизайн и подготовка к печати, гравировке и фрезеровке и лазерной резке

табличек, панелей, схем и пр. на металле и дереве.

Контакты:

  • Телеграм: @vladislavles (имя профиля - Vlad Sakvo des);

  • Почта: [email protected];

  • Вайбер, Вотсап - дам в ЛС номер.

  • Или личные сообщения на сайте.

Я работаю без посредников, напрямую с клиентом и не буду завышать цену. Имею большой опыт в сфере дизайна и каждый свой проект стараюсь делать лучше. Быстро отвечаю на Ваши сообщения и моментально вношу нужные коррективы в проект, и, между прочим не беру за них отдельной платы. Всегда все предоставляю в необходимых вам форматах сразу же после оплаты. Работаю до полного утверждения заказчиком. При разработке логотипа предоставляю Вам не сложный бриф, который нужно заполнить. Он поможет уменьшить сроки на работу, и Ваш заказ будет выполнен грамотно и с нужной смысловой нагрузкой.

Дизайн - это душа того, что создаёт человек.

Обращайтесь!)

Оплату принимаю на:

  • Сбер;

  • Юмани;

  • Вебмани.

  • Безопасный платеж

Баннер для сайтаПринты для одежды
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$10
средняя цена заказа
23%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
13
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_1659197202351
Украина
год в сервисе
Была
3 дня назад
$14
7 баллов
7 дней назад
Разработать два лого согласно готового
новый отзыв
Спасибо
Y-post
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$9
10 баллов
7 месяцев назад
Требуется редизайн лого
Спасибо за быструю и качественную работу. Рекомендую Владислава !
Спасибо за сотрудничество) Обращайтесь еще!
Ответный отзыв
YrikkirY
Юрий 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$12
10 баллов
8 месяцев назад
Сделать новый логотип из двух имеющихся, чтоб что то новое получилось
Хороший дизайнер, быстро и качественно сделал работу. Подсказал идею для логотипа из макетов.
Всё чётко и быстро. Спасибо!)
Ответный отзыв
guest_16806230287967
9 месяцев в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
9 месяцев назад
Макет карманного календаря
Рекомендую Быстро, четко по тз
Всё отлично, спасибо за сотрудичество!
Ответный отзыв
guest_1674544237803
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$17
10 баллов
10 месяцев назад
Банеры для рекламы концерта
Все отлично! Приятно работать . Держит сроки и адекватная коммуникация. Рекомендую
Всё отлично
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
40 отзывов
$7/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
6 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
3 отзыва
$5/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
$5/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $50от 4 дней
нет рейтинга
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