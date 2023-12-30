Разработать два лого согласно готового

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок492 просмотра

Нужно заменить цвета глубокий синий  + медь (фольга)

Нужно заменить цвета зеленый  + медь (фольга)

3 года назад
guest_1659197202351
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vladislavles9999
Владислав 
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год назад
3 года назад
$14
2 дня
Escrow
Спасибо
:)

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vladislavles9999
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