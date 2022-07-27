Требуется разработка логотипа для автосервиса «Nasz Serwis». Ожидается креативный и уникальный дизайн, который отразит специфику услуг сервиса и будет легко запоминающимся для клиентов.
Логотип в разных форматах срочно
нужен логотип1. в формате jpg, png (любой), ширина более 300 пикселей на белом фоне2. в формате ai, cdr, eps (любой) 1. Это просто картинка2. Это файл этого логотипа из программы, который можно редактировать
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