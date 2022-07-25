Логотип для швейной компании

$30
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка118 просмотров

Здравствуйте, нужен логотип для швейной компании. 

Это не ателье, а почти фабрика. 

Мы работаем только с женской аудиторией. 

Хотелось бы минимализм и легкие линии, как у вас в портфолио логотип TheArch для строительной компании. 

Что-то в этом стиле. 

Название: Strochka

3 года назад
guest_16587326358368
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$30
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, порекомендовали его знакомые, быстро и качественно выполнил работу. Мы безумно рады, что нам попался Роман в работе, сделал много вариантов, объяснил как и куда нужно использовать вариант. По итогу прислал аж 9 вариаций финального логотипа и за это только спасибо! Однозначно рекомендуем к работе и в будущем будем обращаться еще раз, если будут новые проекты.
Отличный заказчик, интересный проект. Клиент знал, чего хотел, надеюсь на работу в будущем

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
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