Отличный исполнитель, порекомендовали его знакомые, быстро и качественно выполнил работу. Мы безумно рады, что нам попался Роман в работе, сделал много вариантов, объяснил как и куда нужно использовать вариант. По итогу прислал аж 9 вариаций финального логотипа и за это только спасибо! Однозначно рекомендуем к работе и в будущем будем обращаться еще раз, если будут новые проекты.