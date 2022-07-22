Логотип из растра в вектор

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Закрыт8 заявок142 просмотра

Необходимо качественно перерисовать логотип в векторный формат, перерисовка текста не нужна. Ввиду малого размера изображения автоматическая отрисовка плохо помогает, необходима отрисовка "руками".

3 года назад
Warm1
Анна 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$5
1 день

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