Необходим логотип для бренда одежды с доработкой существующей картинки. Цветовая гамма: белый, золото, индиго. Ожидаются креативные предложения для уникализации дизайна.
Логотип из растра в вектор
Необходимо качественно перерисовать логотип в векторный формат, перерисовка текста не нужна. Ввиду малого размера изображения автоматическая отрисовка плохо помогает, необходима отрисовка "руками".
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