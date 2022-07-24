Создать логотип на основе картинки

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Завершен20 заявок486 просмотров

Необходим логотип для бренда одежды.

Требуется внести изменения в уже имеющуюся картинку (дабы не засудили за плагиат).

Цвета: белый, золото, индиго. Ваши предложения приветствуются.

3 года назад
Alinaleo734
Алина 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$5
2 дня
Escrow
Заказывала логотип, результат просто бомба!!! Работа выполнена качественно и в срок, все корректировки Надежда вносит очень оперативно. Крайне рекомендую исполнителя!!
Быстрая обратная связь, корректные правки, рекомендую!

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