Необходимо разработать уникальный логотип для магазина, специализирующегося на продаже одежды для собак. Логотип должен быть привлекательным и легко запоминающимся, чтобы выделять магазин на маркетплейсе.
Создать логотип на основе картинки
Необходим логотип для бренда одежды.
Требуется внести изменения в уже имеющуюся картинку (дабы не засудили за плагиат).
Цвета: белый, золото, индиго. Ваши предложения приветствуются.
Выбранный исполнитель
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