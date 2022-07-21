Логотип салону краси

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Завершен14 заявок325 просмотров

Привіт!

Мені потрібен логотип салону краси. Назва BUBBLE BEAUTY. 

Салон виконаний у чорно-рожевих відтінках. 

Потрібний логотип, котрий добре читається, ніжний та легкий, максимально дівчачий. 

Хотілось би щоб був надпис та на задньому плані букви BB, можливо додати у логотип деталі та цікаві малюнки. 

Прикріплюю варіанти, котрі найближчі до того, що бачимо ми. 

Завжди готові розглянути ваше бачення нашого лого)

3 года назад
guest_16583532645254
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Чудовий, приємний та професійний хлопець. Запропонував багато варіантів логотипу, вносив будь-які зміни, котрі були потрібні. Постійно був на зв’язку та швидко давав відповідь на поставлені запитання. Без проблем зрозумів поставлене завдання та чітко підібрав найкращі варіанти. Приємний у спілкуванні. За декілька годин ми з нуля зробили чудовий логотип. Дуже вдячна, буду звертатись ще)
Рекомендую замовника до співпраці, дуже цікавий проект, чітка задача та швидка оплата. Сподіваюсь на роботу в майбутньому)

Заявки фрилансеров

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