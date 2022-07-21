Чудовий, приємний та професійний хлопець. Запропонував багато варіантів логотипу, вносив будь-які зміни, котрі були потрібні. Постійно був на зв’язку та швидко давав відповідь на поставлені запитання. Без проблем зрозумів поставлене завдання та чітко підібрав найкращі варіанти. Приємний у спілкуванні. За декілька годин ми з нуля зробили чудовий логотип. Дуже вдячна, буду звертатись ще)