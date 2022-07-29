Логотип

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Завершен51 заявка523 просмотра

необходим логотип, есть идея, нужна реализация.

3 года назад
guest_16582279384775
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$5
2 дня
Логотип был сделан быстро, профессионально и красиво! Очень приятная девушка, рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую

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