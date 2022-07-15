О себе
Добрый день, меня зовут Влад, мне 22 года, я дизайнер, делаю логотипы и банеры.
Плюсы работать со мной:
-Быстро и качественно делаю логотипы
-Низкие цены
-Всегда быстро отвечу вам
-Готов сделать бесплатный логотип или банер, но за отзыв
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Логотип для футбольного клуба( выдуманого )8 просмотров
- Логотип для шаурмы30 просмотров
- Обложка для книги "подготовка до Зно" наложен мокап27 просмотров
- Логотип для Gym38 просмотров
- Логотип для Океанариума41 просмотр
- Логотип для такси35 просмотров
- Логотип для Португалии23 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
год назад
Ответный отзыв
Топ. Заказчик дал все четко что нужно сделать. Оплата пришла.