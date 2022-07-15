О себе

Добрый день, меня зовут Влад, мне 22 года, я дизайнер, делаю логотипы и банеры.

Плюсы работать со мной:

-Быстро и качественно делаю логотипы

-Низкие цены

-Всегда быстро отвечу вам

-Готов сделать бесплатный логотип или банер, но за отзыв