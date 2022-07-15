Vlad_islav13

Владислав Мозговой Vlad_islav13

 
23 годаУкраина/Чернигов
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
О себе

Добрый день, меня зовут Влад, мне 22 года, я дизайнер, делаю логотипы и банеры.

Плюсы работать со мной:

-Быстро и качественно делаю логотипы

-Низкие цены

-Всегда быстро отвечу вам

-Готов сделать бесплатный логотип или банер, но за отзыв

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16577394408004
год в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
год назад
ПНГ рисунок для интернет магазина по майнкрафту
Топ
Топ. Заказчик дал все четко что нужно сделать. Оплата пришла.
Ответный отзыв