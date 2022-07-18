Перерисовать логотип

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Завершен7 заявок197 просмотров

Нужно переделать подпись туристическая компания, на массаж(на английском) и сделать его в высоком разрешении

3 года назад
natruzz
Артем 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Очень рекомендую! Все быстро и четко
Отличный заказчик, рекомендую! Будем работать и дальше

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roman_loginov
Роман 
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Логотипы и Знаки
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