Логотип

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Закрыт44 заявки472 просмотра

Срочно требуется логотип детейлинг студии.

Логотип должен состоять из данных символов.

DG

Detailing Garage

Цвета: чёрный и жёлтый. Можно совмещать, можно и только один цвет использовать.

3 года назад
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