Требуется разработка интересного и стильного логотипа для магазина аккаунтов. Идей пока нет, будет обсуждение в процессе работы. Ожидается креативный подход и возможность корректировки концепции в ходе проекта.
Разработать лого
Нужно разработать лого для проекта "бизнес моих соседей".
Основная идея - познакомить людей, живущих рядом, с бизнесами друг-друга, чтобы знали кто чем занимается.
В лого должно быть текстовое написание myneighbors biz
В лого можно отразить соседство, связь, linkbuilding, бизнес на усмотрение дизайнера.
В целом лого должно быть сдержанным, серьезным, но приветливым.
Предпочитаемые цвета синий / зеленый.
На выходе:
вектор лого в цвете и ч/б
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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