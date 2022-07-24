Нужно разработать лого для проекта "бизнес моих соседей".

Основная идея - познакомить людей, живущих рядом, с бизнесами друг-друга, чтобы знали кто чем занимается.

В лого должно быть текстовое написание myneighbors biz

В лого можно отразить соседство, связь, linkbuilding, бизнес на усмотрение дизайнера.

В целом лого должно быть сдержанным, серьезным, но приветливым.

Предпочитаемые цвета синий / зеленый.

На выходе:

вектор лого в цвете и ч/б