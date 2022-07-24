Разработать лого

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Завершен15 заявок595 просмотров

Нужно разработать лого для проекта "бизнес моих соседей".

Основная идея - познакомить людей, живущих рядом, с бизнесами друг-друга, чтобы знали кто чем занимается.

В лого должно быть текстовое написание myneighbors biz

В лого можно отразить соседство, связь, linkbuilding, бизнес на усмотрение дизайнера.

В целом лого должно быть сдержанным, серьезным, но приветливым.

Предпочитаемые цвета синий / зеленый.

На выходе:

вектор лого в цвете и ч/б

3 года назад
pizant
35 лет
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3 дня назад

Выбранный исполнитель

moreshka
48 лет
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Была
10 месяцев назад
3 года назад
$40
5 дней
Катерина отлично справилась с заданием. Я очень довольна результатом. Быстро и качественно. Отличная коммуникация. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Елизавета - замечательный заказчик, с которым приятно и комфортно работать! Спасибо)

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