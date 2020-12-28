moreshka

Катерина Моренко moreshka

 
46 летУкраина/Краматорск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 часов назад
Я ПРОТИВ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ!!!

День добрий!

Мене звуть Катерина.

Займаюся дизайном більше 10 років. Той випадок, коли захоплення переросло в професію. Не буду перераховувати всю отриману освіту і пройдені курси, а скажу що Ви отримаєте, працюючи зі мною:

  • Відповідальний підхід

  • Залучення до проекту

  • Креативність

  • Пунктуальність і дотримання термінів

  • Якісний зворотний зв'язок

  • Роботу до повного схвалення замовником.

Що я можу вам запропонувати:

  • Дизайн лендінгів, сайтів, інтернет-магазинів

  • Прототип структури сайту

  • Адаптивний дизайн під будь-які розміри пристроїв

  • Верстка сайту на Tilda

  • Дизайн поліграфічної продукції (візитки, флаєри і т. д.)

  • Розробка логотипів і фірмового стилю компанії

  • Дизайн банерів, карток для макретплейсів.

Програми в яких працюю, і що роблю в них:

Figma

  • створення прототипів;

  • дизайн макетів сайтів, лендінгів, інтернет-магазинів, дашбордів;

  • дизайн банерів;

Tilda

  • розробка дизайну лендінгу, сайту, інтернет-магазину на даному конструкторі

Photoshop, Illustrator

  • створення векторних і растрових об'єктів (іконки, логотипи і т. д.)

  • Векторні ілюстрації

  • ретуш

  • банери та ін.

Умови роботи:

Працюю з умовою передоплати 20%. У разі незадоволеності замовника отриманим результатом, передоплату повертаю.

Мої контакти:

E-mail [email protected]

Telegram @могеѕһка_х

Skype: katerina240277

З моїми роботами можна ознайомитися в портфоліо

Выигранные конкурсы:

http://www.weblancer.net/contests/554995.html -2 место

http://www.weblancer.net/contests/469593.html

http://www.weblancer.net/contests/473662.html

http://www.weblancer.net/contests/471160.html

HTMLДизайн упаковки
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
ТОП-5
Верстка полиграфии
ТОП-5
Дизайн продукции
ТОП-5
Логотипы и Знаки
ТОП-10
Фирменный стиль
ТОП-10
Наружная реклама
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Отзывы заказчиков
worldvsmoney
Виталий 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
$61
10 баллов
год назад
Верстка презентации для клиента
Прекрасное качество выполнения работы - снисходительное общение с заказчиком!!! Всё устроило и более чем, технические требования были выполнены в сроки, согласованные и предварительно обговоренные в двухстороннем порядке!!! Спасибо! Сотрудничеством довольны. Рекомендую всем!
Благодарю Виталия за сотрудничество. Все хорошо - четкая постановка задачи, общение, оплата без промедления.
Ответный отзыв
pizant
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$40
10 баллов
год назад
Разработать лого
Катерина отлично справилась с заданием. Я очень довольна результатом. Быстро и качественно. Отличная коммуникация. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Елизавета - замечательный заказчик, с которым приятно и комфортно работать! Спасибо)
Ответный отзыв
Jamo1978
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
Баннеры для сайта
Очень приятная девушка. Подготовила баннеры по заданию в срок и качественно. Однозначно буду обращаться снова.
Рекомендую Антона. От сотрудничества только приятные впечатления)
Ответный отзыв
kkk6kkk
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Создать Логотип для сайта
Все на высшем уровне. Все три представленных варианта были великолепны. С трудом смог сделать выбор. Выбрал два :) . Одним словом, очень остался доволен работой! Очень рекомендую!
Спасибо Михаилу за отличное сотрудничество! Спасибо за доверие) Оплата, связь - все на высшем уровне! Мои рекомендации!
Ответный отзыв
RedKing
56 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Немного переделать логотип в векторе
Екатерина очень творческий исполнитель. По ходу выполнения задания нами было принято решение о полной переработке логотипа. Екатерина справилась на отлично!
Спасибо, за интересный проект. Очень рада сотрудничеству. Сергей очень надежный заказчик. Всегда на связи. Четкие требования. Своевременная оплата)
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
45 отзывов
от $15
от 1 дня
#5
Верстка полиграфии
10 отзывов
от $5
от 1 дня
#2
Дизайн продукции
5 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#4
Фирменный стиль
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#6
Наружная реклама
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#8