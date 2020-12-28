Я ПРОТИВ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ!!!

День добрий!

Мене звуть Катерина.

Займаюся дизайном більше 10 років. Той випадок, коли захоплення переросло в професію. Не буду перераховувати всю отриману освіту і пройдені курси, а скажу що Ви отримаєте, працюючи зі мною:

Відповідальний підхід

Залучення до проекту

Креативність

Пунктуальність і дотримання термінів

Якісний зворотний зв'язок

Роботу до повного схвалення замовником.

Що я можу вам запропонувати:

Дизайн лендінгів, сайтів, інтернет-магазинів

Прототип структури сайту

Адаптивний дизайн під будь-які розміри пристроїв

Верстка сайту на Tilda

Дизайн поліграфічної продукції (візитки, флаєри і т. д.)

Розробка логотипів і фірмового стилю компанії

Дизайн банерів, карток для макретплейсів.

Програми в яких працюю, і що роблю в них:

Figma

створення прототипів;

дизайн макетів сайтів, лендінгів, інтернет-магазинів, дашбордів;

дизайн банерів;

Tilda

розробка дизайну лендінгу, сайту, інтернет-магазину на даному конструкторі

Photoshop, Illustrator

створення векторних і растрових об'єктів (іконки, логотипи і т. д.)

Векторні ілюстрації

ретуш

банери та ін.

Умови роботи:

Працюю з умовою передоплати 20%. У разі незадоволеності замовника отриманим результатом, передоплату повертаю.

Мої контакти:

E-mail [email protected]

Telegram @могеѕһка_х

Skype: katerina240277

З моїми роботами можна ознайомитися в портфоліо

Выигранные конкурсы:

http://www.weblancer.net/contests/554995.html -2 место

http://www.weblancer.net/contests/469593.html

http://www.weblancer.net/contests/473662.html

http://www.weblancer.net/contests/471160.html