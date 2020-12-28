День добрий!
Мене звуть Катерина.
Займаюся дизайном більше 10 років. Той випадок, коли захоплення переросло в професію. Не буду перераховувати всю отриману освіту і пройдені курси, а скажу що Ви отримаєте, працюючи зі мною:
Відповідальний підхід
Залучення до проекту
Креативність
Пунктуальність і дотримання термінів
Якісний зворотний зв'язок
Роботу до повного схвалення замовником.
Що я можу вам запропонувати:
Дизайн лендінгів, сайтів, інтернет-магазинів
Прототип структури сайту
Адаптивний дизайн під будь-які розміри пристроїв
Верстка сайту на Tilda
Дизайн поліграфічної продукції (візитки, флаєри і т. д.)
Розробка логотипів і фірмового стилю компанії
Дизайн банерів, карток для макретплейсів.
Програми в яких працюю, і що роблю в них:
Figma
створення прототипів;
дизайн макетів сайтів, лендінгів, інтернет-магазинів, дашбордів;
дизайн банерів;
Tilda
розробка дизайну лендінгу, сайту, інтернет-магазину на даному конструкторі
Photoshop, Illustrator
створення векторних і растрових об'єктів (іконки, логотипи і т. д.)
Векторні ілюстрації
ретуш
банери та ін.
Умови роботи:
Працюю з умовою передоплати 20%. У разі незадоволеності замовника отриманим результатом, передоплату повертаю.
Мої контакти:
E-mail [email protected]
Telegram @могеѕһка_х
Skype: katerina240277
З моїми роботами можна ознайомитися в портфоліо
Выигранные конкурсы:
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