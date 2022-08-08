Наша типография занимается разработкой такой рекламной продукции, как топперы.

Топперы предназначены для рекламы товаров или услуг, как имиджевая реклама, с применением маркетинговых коммуникаций. Требуется разработать презентацию для демонстрации возможностей типографии по проекту "топперы". От вас потребуется профессиональная уверенность, оперативность, знание принципов типографии и верстки каталога с продукцией.

Количество страниц в презентации: 5-6

Лист презентации должен включать в себя демонстрацию продукции в разных цветах, описание, артикул, логотип типографии и стоимость товара. Презентацию можно выполнить в CDR или AI

Возможна предоплата