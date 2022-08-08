Верстка презентации для клиента

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок324 просмотра

Наша типография занимается разработкой такой рекламной продукции, как топперы.

Топперы предназначены для рекламы товаров или услуг, как имиджевая реклама, с применением маркетинговых коммуникаций. Требуется разработать презентацию для демонстрации возможностей типографии по проекту "топперы". От вас потребуется профессиональная уверенность, оперативность, знание принципов типографии и верстки каталога с продукцией.

Количество страниц в презентации: 5-6  

Лист презентации должен включать в себя демонстрацию продукции в разных цветах, описание, артикул, логотип типографии и стоимость товара. Презентацию можно выполнить в CDR или AI

Возможна предоплата

3 года назад
worldvsmoney
Виталий 
43 года
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

moreshka
48 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
$61
10 дней
Прекрасное качество выполнения работы - снисходительное общение с заказчиком!!! Всё устроило и более чем, технические требования были выполнены в сроки, согласованные и предварительно обговоренные в двухстороннем порядке!!! Спасибо! Сотрудничеством довольны. Рекомендую всем!
Благодарю Виталия за сотрудничество. Все хорошо - четкая постановка задачи, общение, оплата без промедления.

Заявки фрилансеров

Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
4 часа назад
116 отзывов
3 года назад
#1
Верстка полиграфии
Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
54 отзыва
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Егор
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
3 года назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
60 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Верстка полиграфии
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
moreshka
48 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Жанна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
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