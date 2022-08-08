Разработайте современную PDF-презентацию на английском и украинском языках объемом 10-15 страниц. Информацию необходимо брать с указанного сайта, при этом презентация должна иметь возможность редактирования.
Верстка презентации для клиента
Наша типография занимается разработкой такой рекламной продукции, как топперы.
Топперы предназначены для рекламы товаров или услуг, как имиджевая реклама, с применением маркетинговых коммуникаций. Требуется разработать презентацию для демонстрации возможностей типографии по проекту "топперы". От вас потребуется профессиональная уверенность, оперативность, знание принципов типографии и верстки каталога с продукцией.
Количество страниц в презентации: 5-6
Лист презентации должен включать в себя демонстрацию продукции в разных цветах, описание, артикул, логотип типографии и стоимость товара. Презентацию можно выполнить в CDR или AI
Возможна предоплата
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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