Дизайн анонсирующей картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок581 просмотр

Есть картинка в psd (картинка с анонсом) - нужно предложить несколько вариантов более гармоничного дизайна без изменения элементов, но их можно увеличивать / уменьшать. 

3 года назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Анатолий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Ольга
 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
83 отзыва
3 года назад
Марюс
 
48 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Катерина
 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
64 отзыва
3 года назад
Евгений
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Максим
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Демид
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
3 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
60 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Верстка полиграфии
Виолетта
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Верстка полиграфии

  • Похожие заказы

  • Верстка файла в формат а6

    $1

    Требуется выполнить верстку файла в формате A6, что подразумевает размещение 4 страниц на одном листе. Необходима точность в размерах и соблюдение всех требований для полиграфии.

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Макет друкованого каталогу товару

    Необходимо создать макет печатного каталога товаров автотематики на формате A4. Включить до 8 товаров в группе, каждый с 2 фото (упаковка и сам товар), названием и характеристиками, без цен. Предоставлены фотографии и описания для верстки.

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка афиши и этикетки

    Требуется выполнить верстку афиши формата A3, соответствующей стилю сайта, а также адаптировать этикетку из формата A4 в более узкий вариант в фотошопе. Учитывать требования дизайна и полиграфии.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка indesign

    Требуется сверстать макет полиграфического каталога формата А5 на 36 страниц, включая обложку. В макете должны быть иллюстрации и табличные данные. Обеспечьте качественную верстку, соответствующую стандартам печати.

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо напечатать книгу в иллюстраторе или корер дро

    $15

    Требуется верстка книги в Illustrator или Corel Draw с учетом нового фирменного стиля и шрифта. Исходный файл в формате PDF. Книга состоит из 100 листов, необходимо стилизовать все страницы. Копирование текста из PDF допускается.

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформление книги рецептов

    Требуется оформление книги рецептов для печати. Необходимо создать верстку для 72 рецептов с фото, текстом и КБЖУ, а также оглавление и 2-4 информационные страницы. Дизайн должен сочетаться с готовой обложкой. Ожидается использование единого стиля для всего оформления.

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка книги в InDesign по готовому дизайну

    Необходимо выполнить верстку книги формата А5 с поэзией в InDesign. Книга содержит 288 или 304 страницы, включая 52 пустые и 7 с заголовками. Дизайн уже готов, размеры шрифтов и расположение проработаны. Требуется перенести макет из DPF и Figma, а также подготовить к печати. Укажите бюджет и стоимость, предоставьте примеры работ.

    Figma
    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать макет книги (добавить оглавление, выделить колонтитулы)

    $9

    Требуется доработка макета книги: добавить оглавление и сделать колонтитулы более выразительными. Формат книги 200x280, все исходные файлы (indd, pdf) предоставлены. Бюджет на выполнение работы составляет 500 рублей.

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    3 года назад