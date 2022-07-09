Дизайн анонсирующей картинки

Необходимо выполнить верстку книги формата А5 с поэзией в InDesign. Книга содержит 288 или 304 страницы, включая 52 пустые и 7 с заголовками. Дизайн уже готов, размеры шрифтов и расположение проработаны. Требуется перенести макет из DPF и Figma, а также подготовить к печати. Укажите бюджет и стоимость, предоставьте примеры работ.