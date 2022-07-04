Необходимо создать макет печатного каталога товаров автотематики на формате A4. Включить до 8 товаров в группе, каждый с 2 фото (упаковка и сам товар), названием и характеристиками, без цен. Предоставлены фотографии и описания для верстки.
Верстка файла в формат а6
нужно файл сверстать в формат а6 (т.е. 4 на лист)
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