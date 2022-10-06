Высшее образование по специальности художественно-компьютерная графика
Опыт работы в полиграфическом дизайне более 15 лет.
Работа дизайнером в глянцевом журнале: разработка всех рекламных макетов, верстка и сдача в печать.
Работа дизайнером в международной компании: разработка всей сопровождающей полиграфической продукции (упаковки, визитки, фото, рекламные материалы, буклеты, лифлеты, каталоги и много другое)
Директор журнала, кроме руководства вела полную ретушь всех фото, разработку рекламных макетов, верстку статей, проверку всего макета подготовку и сдачу в печать.
Работа с разработкой выпускных альбомов, школьных дневников.
- дизайн и верстка журналов
- дизайн и верстка каталогов
- верстка книг
- разработка буклетов, лифлетов
- разработка лого, визитных карт, корпоративной продукции
- разработка упаковок
- профессиональная подготовка в печать
- ретушь фото
- разработка фотокниг, выпускных альбомов
Ответственная, умею слышать заказчика, работы выполняю в срок
Портфолио по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1crjxU7uDZUfKMZthJZz5RK6NAIfnCMMI?usp=sharing
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