a99339933

Елена a99339933

 
36 летУкраина/Северодонецк
9 лет на фриланс-бирже
Была
день назад
Дизайнер полиграфии

Высшее образование по специальности художественно-компьютерная графика

Опыт работы в полиграфическом дизайне более 15 лет. 

Работа дизайнером в глянцевом журнале: разработка всех рекламных макетов, верстка и сдача в печать.

Работа дизайнером в международной компании: разработка всей сопровождающей полиграфической продукции (упаковки, визитки, фото, рекламные материалы, буклеты, лифлеты, каталоги и много другое)

Директор журнала, кроме руководства вела полную ретушь всех фото, разработку рекламных макетов, верстку статей, проверку всего макета подготовку и сдачу в печать.

Работа с разработкой выпускных альбомов, школьных дневников.

- дизайн и верстка журналов

- дизайн и верстка каталогов

- верстка книг

- разработка буклетов, лифлетов

- разработка лого, визитных карт, корпоративной продукции

- разработка упаковок

- профессиональная подготовка в печать

- ретушь фото

- разработка фотокниг, выпускных альбомов

Ответственная, умею слышать заказчика, работы выполняю в срок

Портфолио по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1crjxU7uDZUfKMZthJZz5RK6NAIfnCMMI?usp=sharing

Ретушь фото
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
victoria_holmes
Виктория 
28 летРоссия
год в сервисе
Была
9 месяцев назад
$25
10 баллов
год назад
Сверстать каталог ароматизаторов
Прекрасный специалист, работа выполнена супер быстро и качественно, были учтены все пожелания, очень приятное общение. Однозначно рекомендую!
Очень понятное тз, отличная коммуникация, очень приятное общение, однозначно рекомендую
Ответный отзыв
vitalikscorpion
Виталий 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
год назад
Вырезать объекты на прозрачный фон из бекграунда
Адекватный исполнитель. Очень качественная обтравка объектов. Объекты хорошо смотрятся на любом цвете фона. Хорошая коммуникация. Буду обращаться ещё. В общем человек с опытом. Советую
Понятное тз, очень четкие пожелания и задачи, дополнительных вопросов не возникает, оплата очень быстрая, приятный в общении, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв