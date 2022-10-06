Дизайнер полиграфии

Высшее образование по специальности художественно-компьютерная графика

Опыт работы в полиграфическом дизайне более 15 лет.

Работа дизайнером в глянцевом журнале: разработка всех рекламных макетов, верстка и сдача в печать.

Работа дизайнером в международной компании: разработка всей сопровождающей полиграфической продукции (упаковки, визитки, фото, рекламные материалы, буклеты, лифлеты, каталоги и много другое)

Директор журнала, кроме руководства вела полную ретушь всех фото, разработку рекламных макетов, верстку статей, проверку всего макета подготовку и сдачу в печать.

Работа с разработкой выпускных альбомов, школьных дневников.

- дизайн и верстка журналов

- дизайн и верстка каталогов

- верстка книг

- разработка буклетов, лифлетов

- разработка лого, визитных карт, корпоративной продукции

- разработка упаковок

- профессиональная подготовка в печать

- ретушь фото

- разработка фотокниг, выпускных альбомов

Ответственная, умею слышать заказчика, работы выполняю в срок

Портфолио по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1crjxU7uDZUfKMZthJZz5RK6NAIfnCMMI?usp=sharing