Требуется перекрасить фотографии продукта в 5 различных цветов (chrome не нужен). Важно учитывать текстуры, свет и тени, чтобы работа была качественной и профессиональной. Срок выполнения — 1-2 дня. Необходимо организовать слои для удобного редактирования. Примеры работ и файл для обработки предоставлены.
Сфера интересов — графический дизайн
Skype – vitalikscorpion
Email — [email protected]
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Необходимо оптимизировать ключевые слова и описания товаров в магазине Zazzle, чтобы повысить их видимость и обеспечить выход на первые страницы поисковых систем. Основное внимание следует уделить категориям и их описаниям.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт2 года назад
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Здравствуйте. Создаётся каталог с товарами из порядка 190 продуктов. Задача: 1) Вырезать пером на белый фон каждый продукт и чуть подретушировать, где нужно (часть продуктов уже вырезанны на белом фоне) ...Завершен5 лет назад
Задача: из раскроя коробки https://www.dropbox.com/s/ibxz7fa15uswbrs/1%20-%20HOMBERG%20-%20HB10204%20-%20blender_v1.pdf?dl=0 сделать это https://www.dropbox.com/s/ackml38rvqchue1/1.jpg?dl=0 Вот как psd мокапа выглядит https://www.dropbox.com/s/noyllutw1pzpamy/HB10204_mockup_v1.psb?dl=0 Таких "3Д"-коробок нужно примерно 30-40. Дедлайн до пятницы - времени достаточно, если сегодня начать и спокойно закончить в срок. Видеоинструкция ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Пример https://i.imgur.com/A3TuZPA.jpg Будут от 15-20 картинок. позже скажу точное кол-во Срок завтра к вечеру • должно быть в векторе, чтобы можно было растягивать. т.е. результат в ai формате, в ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Вырезать https://www.dropbox.com/sh/mfi8ccbjne9pxs2/AAB4utQzUxC4qkEdxxbKQHcYa?dl=0 12 шт • Вырезать пером на белый фон. качественно вырезать, чтобы можно было вставить на любой цвет и не было бы это заметно • убрать дефекты • подтянуть, подравнять • ...Завершен5 лет назад