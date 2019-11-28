vitalikscorpion

Виталий vitalikscorpion

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Качественный, индивидуальный дизайн

Сфера интересов — графический дизайн

 

Skype – vitalikscorpion 

Email — [email protected]

 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

GABA_DZe_del
4 года в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
2 года назад
Перенести в canva 20 шаблонов
Adobe PhotoshopCanvaПодбор шрифтов
Спасибо Виталию за интересные заказ. Быстрый фидбэк и своевременная оплата. Рекомендую, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Павел отличный исполнитель. • Работа выполнена в оговоренные сроки • Спокойно относится к правкам • быстро и качественно работает Рекомендую как надёжного исполнителя!
Ответный отзыв
a99339933
Елена 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$10
10 баллов
3 года назад
Вырезать объекты на прозрачный фон из бекграунда
Понятное тз, очень четкие пожелания и задачи, дополнительных вопросов не возникает, оплата очень быстрая, приятный в общении, рекомендую к сотрудничеству
Адекватный исполнитель. Очень качественная обтравка объектов. Объекты хорошо смотрятся на любом цвете фона. Хорошая коммуникация. Буду обращаться ещё. В общем человек с опытом. Советую
Ответный отзыв
_kat_erina
Катерина 
24 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Подготовка материалов для дизайна. Перегнать текст и сделать скриншоты
Очень хороший наниматель. Что было не понятно, доступным языком все объяснил. Оплата в срок.
Очень понравилось сотрудничество. Внимательная к деталям. Спокойно относится к правкам. Рекомендую. Будем работать ещё. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
JULFY
35 лет
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Вырезать продукт на белый фон и нанести логотип
Сотрудничеством доволен. Отличная постановка задачи и обратная связь. Своевременная оплата. Рекомендую.
Богдан надёжный исполнитель, можно работать. Внимательный, адекватный и придерживается сроков. Рекомендую
Ответный отзыв
sophie_ko
София 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Обвести фотографию контурной линией в Illustrator
Было очень приятно работать! Задание доступно и понятно описано, ответы на вопросы мгновенно, все супер. Работать было легко и комфортно. Спасибо!
Талантливый специалист. Ответственна и порядочна - можно работать! Рекомендую!
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