Перекрасить цвет продукта

$30
Обработка фотографийЗакрыт8 заявок56 просмотров
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Здравствуйте требуется качественно перекрасить фотографии продукта в другой цвет - будет 5 цветов (chrome - не нужно) https://i.imgur.com/8HPxERL.png

файл который нужно перекрасить https://www.dropbox.com/scl/fi/7cvkxajlp9mfufmoc5h7c/6-colors.psb?rlkey=1teyddcu7884vjdfxj02xpyb4&dl=0
пример хорошей работы: https://www.dropbox.com/scl/fi/jdpaq5loups9c9xgfzn7t/.psb?rlkey=bmz80yq1jpoilw40h7i057i8e&dl=0

  • Сделать нужно так, чтобы можно было разобраться в слоях, а не делать заново)

  • Учесть текстуры / свет / тени / отблески и т.п. - текстура как на фото

  • Нужна качественная работа - у кого есть опыт - сделает без проблем в срок

  • Срок 1-2 дня

  • Сделать нужно так, чтобы никто не переделывал за вами - чётко, профессионально и т.п.

3 месяца назад
vitalikscorpion
Виталий 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад