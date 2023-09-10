Перекрасить цвет продукта

Здравствуйте требуется качественно перекрасить фотографии продукта в другой цвет - будет 5 цветов (chrome - не нужно) https://i.imgur.com/8HPxERL.png

файл который нужно перекрасить https://www.dropbox.com/scl/fi/7cvkxajlp9mfufmoc5h7c/6-colors.psb?rlkey=1teyddcu7884vjdfxj02xpyb4&dl=0

пример хорошей работы: https://www.dropbox.com/scl/fi/jdpaq5loups9c9xgfzn7t/.psb?rlkey=bmz80yq1jpoilw40h7i057i8e&dl=0

Сделать нужно так, чтобы можно было разобраться в слоях, а не делать заново)

Учесть текстуры / свет / тени / отблески и т.п. - текстура как на фото

Нужна качественная работа - у кого есть опыт - сделает без проблем в срок

Срок 1-2 дня