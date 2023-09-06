Добавить лицо к фону по образцу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Обработка фото
- Похожие заказы
- $10Обработка фотографий31 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $20
Є документ, в якому частина тексту рукописна, частина печатна. В ньому є 8 місць, де треба замінити дати (рік, місяць, число). У вкладенні список правок, які треба зробити (що б було зрозуміло ...Завершен3 месяца назад
- $5
Фото квадратные, а нужен формат 3:4. Исходники с размерами готовы, нужно только продлить с помощью искусственного интеллекта и важно, чтобы выглядело реалистично Всего 19 фотографий. Здесь они в качестве —> https://drive.google.com/drive/folders/1cJ9wr2ur9fVYvADacbzLN8OtxMxwsnvV?usp=sharingЗавершен3 месяца назад
Есть порядка 1000 свадебных обработанных фотографий. Из них надо сделать на сайте конструкторе - фото книгу примерно на 30 страниц. фотографии не должны повторяться и должна быть хронология снимков! ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо отредактировать приложенную фотографию в Photoshop, либо в любом другом редакторе. На фотографии видна трещина на лобовом стекле в нижней правой четверти стекла. Задача отредактировать фотографию таким образом, чтоб трещины не было видно.Обработка фотографий41 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Необходимо в каждой фотографии товара заменить фон, всего порядка 80 штОбработка фотографий37 заявокЗакрыт2 месяца назад
Для букмекерской конторы Олимп нужен фотошоп документа с датой. Дату уточним по факту начала работы.Обработка фотографий7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день, нужно немного подправить фото - элемент лица, работа для вас минут на 10Обработка фотографий32 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $5
1) В пасти Льву надо будет дорисовать, что он держит что нибудь с надписью «Дружочек» 2) реалистичного льва с львицей 3) соединить лицо мужчины и льва ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно заменить лицоЗавершен4 месяца назад