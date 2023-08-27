Сгенерировать 3 картинки с помощью ИИ и вставить в размер ?

$5
Обработка фотографийЗакрыт7 заявок70 просмотров
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1) В пасти Льву надо будет дорисовать, что он держит что нибудь с надписью «Дружочек»

2) реалистичного льва с львицей

3) соединить лицо мужчины и льва

Эффектно

И наложить на фото

4 месяца назад
Kusko1302
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад