Перекрасить стены

Обработка фотографийЗавершен5 заявок61 просмотр
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Есть 9 фотографий квартиры. По факту изменился цвет стен.

Нужно на фотографиях заменить цвета на актуальные:

Красный коридор - на серый

Красную кухню - на белый

Голубую стену - на белый

Фотографии под обработку и фотографии как стало после покраски прикрепляю в архиве.

4 месяца назад
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
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Выбранный исполнитель
Sontar
20 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
$4
1 день
UAH
Задача виконана вчасно. Старанний та відповідальний виконавець.
Все гарно пояснює та чітко описав всі завдання! Рекомендую!!!