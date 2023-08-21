Улучшить качество фото

Необходимо улучшить качество скриншота с видеокамеры. На скриншоте видно лицо человека, но очень плохо, необходимо , чтобы лицо было четко видно.

ИИ пробовал , не силен конечно в этом , но виднее сильно не стало. Есть пару таких фото.