Улучшить качество фото

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Необходимо улучшить качество скриншота с видеокамеры. На скриншоте видно лицо человека, но очень плохо, необходимо , чтобы лицо было четко видно.

ИИ пробовал , не силен конечно в этом , но виднее сильно не стало.  Есть пару таких фото.

4 месяца назад
artexup
25 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад