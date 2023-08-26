Веб разработчик, дизайнер, видеомонтажер

Здравствуйте уважаемый заказчик!‍

⭐Я на фрилансе с 2018 года. Имею большой опыт работы в 3-ех категориях.

Постоянно прогрессирую и двигаюсь только вперед, воплощая Ваши желания в реальность! А так же, помогу Вам сделать Правильный выбор.

К работе приступаю мгновенно, ведь "время-деньги". Работу выполняю качественно и в срок. Могу работать как по ТЗ, так и проявить инициативу и предоставить Вам свое видение в нескольких вариантах.

Дизайн

⚙️Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma

Предоставлю лучшие дизайнерские решения для Вас. Качественный подход к подбору цветов и подаче дизайна.

( Логотипы, визитки, флаеры, фирменные бланки, листовки, штампы, баннеры, оформление каналов, обтравка, ретушь, обработка фотографии и др. )

Видео монтаж

⚙️Работаю в программах: Adobe Premiere Pro + Filmora

Качественная обработка материала в высоком качестве 60 FPS.

(Нарезка, наложение аудио дорожек, цветокоррекция, создание реклам и др. )

Веб сайты

⚙️Работаю в программах: Wordpress, Opencart, Prestashop, Tilda и др.

Воплощаю в реальность Ваши фантазии и предоставляю красивые, функциональные, продающие сайты для Вас.

( Лендинг, сайт визитка, торрент трекер, интернет магазин, казино и др. )

С удовольствием выполню Ваш заказ

С Уважением, Артём.

Viber, Whatsapp, Telegram (@artexup): +37378421007