Здравствуйте. Имеется веб сайт визитка: https://xeppt.com/ написанный на Next.js. Требуется перенести данный вэб сайт на HubSpot. Цель переноса сайта на hubspot: Создание и управление динамическим контентом Использование SEO ...
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- Сайт-визиткаСистемы управления (CMS)3 заявкиОткрыт5 дней назад
- $200
Добрый день! Нужно создать сайт визитку для компании по прокату велосипедов. Есть образец сайта, есть желаемый шаблон и текстовое наполнение.Сайт-визиткаОткрыт18 дней назад
Перенос действующего сайта на европейскую платформу по возомжности www.ekskursazores.ru или создание похожего.Сайт-визиткаСайты «под ключ»25 заявокЗакрыт8 дней назад
- $40
Вот пример нужно https://taplink.cc/goodlife_coffee сделать тоже самое только для хостинга TheHost ua!Сайт-визиткаСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 дней назад
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Cloudfave – расширение, позволяющее синхронизировать закладки между браузерами разных производителей. Доступны расширенные функции – такие, как синхронизация только выбранных папок, а также смешанный режим, когда локально присутствуют и только локальные, и синхронизированные закладки в одном ...Дизайн лендингаСайт-визиткаДизайн сайтов6 заявокЗакрыт23 дня назад
- $74
Cloudfave - расширение, позволяющее синхронизировать закладки между браузерами разных производителей. Доступны расширенные функции - такие, как синхронизация только выбранных папок, а также смешанный режим, когда локально присутствуют и только локальные, и синхронизированные закладки в одном ...Сайт-визиткаДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт23 дня назад
- $80
Нужен простой сайт визитка на wordpress под услугу изготовление кухонной мебели. Пример того, что нужно - https://baron24.ru/ Т.е. простой адаптивный под моб версию шаблон на wordpress, логотип, иконка, все максимально простое, в шапке кнопки как ...Закрыт23 дня назад
- $100
Создать( перенести ) сайт-визитку для психолога, с полным функционалом, с возможностью добавлять туда продуктыTildaСайт-визиткаСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Есть сайт визитка на ларавель. Падает в 500 ошибку. Надо починить. ПАМАГИТЕ. Доступы и сайт дамLaravelСайт-визиткаВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Всем привет. Нужно создать сайт-визитку на немецком. ГЛАВНАЯ Весь дизайн и текст есть. Все элементы дизайна отдельны. Он очень простой и я прикрепляю главную картинку. Нужно создать адаптивный сайт. Разрешения - ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт3 месяца назад
Создать каркас для сайта, и потом это каркас нужно использовать для реализации одностраничного лэндинг . Предложений будет много . И нужно продумать интерфейс добавления-редактирования предложений из админки и из веб версии гл страницы. Нужна адаптивная ...Сайт-визиткаВеб-программирование10 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день, всем специалистам) Составили сайт для инмортно/экспортной компании на Тильде-прописали контент/расположение блоков. Оплатили Домен Требуется : «Причесать» его-чтобы все смотрелось аккуратно и эстетично Сделать перевод на Английский язык ...TildaСайт-визиткаДизайн сайтов19 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Траффик с соц сетей с переходом на сайт визитку (простой) с формой заявок в телеграм или т.п. И нужно настроить ads manager. Подробнее в лсСайт-визиткаЗавершен3 месяца назад
- $25
Создать сайт визитку, с оформлением курсов и проектов.Сайт-визиткаСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день! Я хотела заказать сайт визитку.Сколько это будет стоить?Сайт-визиткаСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 месяца назад
Сделайте сайт-визитку для компании дистрибьютора строительных материалов. Разместить информацию о компании, немного истории и чем занимаемся+презентация собственной линейки товаров.Сайт-визиткаДизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется сайт-визитка тематика "Ногтевой сервис" наращивание ногтей,маникюр.Сайт-визиткаСайты «под ключ»35 заявокЗакрыт3 месяца назад
Написать тексты для сайта визитки психолога. Цель привлечь больше клиентов в онлайн консультирование.Тексты для сайтаСайт-визиткаНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Я ищу верстальщика для создания минималистического сайта-визитки с анимациями появления блоков, и это должно быть достигнуто без использования сторонних библиотек. Мне также важно, чтобы при сборке проекта предоставлялась дев версия. Я была бы признательна, ...Верстка сайтаСайт-визиткаHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Нужен простой сайт визитка на водпрессе, тематика - изготовление и сборка кухонной мебели. С перспективой дальнейшего сотрудничества в плане доработок и других сайтов.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт3 месяца назад