Заказать сайт-визитку

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  • Миграция веб сайта на HubSpot

    Здравствуйте. Имеется веб сайт визитка: https://xeppt.com/ написанный на Next.js.  Требуется перенести данный вэб сайт на HubSpot. Цель переноса сайта на hubspot: Создание и управление динамическим контентом Использование SEO ...

    Сайт-визитка
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Открыт
    5 дней назад

  • Создать сайт

    $200

    Добрый день! Нужно создать сайт визитку для компании по прокату велосипедов. Есть образец сайта, есть желаемый шаблон и текстовое наполнение.

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Открыт
    18 дней назад

  • Сайт визитка

    $40

    Вот пример нужно https://taplink.cc/goodlife_coffee сделать тоже самое только для хостинга TheHost ua!

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    17 дней назад

  • Создание дизайна лендинг-страницы для браузерного расширения

    $90

    Cloudfave – расширение, позволяющее синхронизировать закладки между браузерами разных производителей. Доступны расширенные функции – такие, как синхронизация только выбранных папок, а также смешанный режим, когда локально присутствуют и только локальные, и синхронизированные закладки в одном ...

    Дизайн лендингаСайт-визитка
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    23 дня назад

  • Дизайн страницы браузерного расширения Cloudfave

    $74

    Cloudfave - расширение, позволяющее синхронизировать закладки между браузерами разных производителей. Доступны расширенные функции - такие, как синхронизация только выбранных папок, а также смешанный режим, когда локально присутствуют и только локальные, и синхронизированные закладки в одном ...

    Сайт-визитка
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    23 дня назад

  • Простой сайт - визитка

    $80

    Нужен простой сайт визитка на wordpress под услугу изготовление кухонной мебели. Пример того, что нужно - https://baron24.ru/ Т.е. простой адаптивный под моб версию шаблон на wordpress, логотип, иконка, все максимально простое, в шапке кнопки как ...

    WordPressСайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    23 дня назад

  • Сайт на вордпресс с простым, готовым дизайном

    Всем привет. Нужно создать сайт-визитку на немецком. ГЛАВНАЯ Весь дизайн и текст есть. Все элементы дизайна отдельны. Он очень простой и я прикрепляю главную картинку. Нужно создать адаптивный сайт. Разрешения - ...

    WordPressСайт-визитка
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создать сайт - визитку

    Создать каркас для сайта, и потом это каркас нужно использовать для реализации одностраничного лэндинг . Предложений будет много . И нужно продумать интерфейс добавления-редактирования предложений из админки и из веб версии гл страницы. Нужна адаптивная ...

    Сайт-визитка
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Требуется привести в порядок сайт визитку на Тильде.

    Добрый день, всем специалистам) Составили сайт для инмортно/экспортной компании на Тильде-прописали контент/расположение блоков. Оплатили Домен Требуется : «Причесать» его-чтобы все смотрелось аккуратно и эстетично Сделать перевод на Английский язык ...

    TildaСайт-визитка
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сайт визитка

    Сделайте сайт-визитку для компании дистрибьютора строительных материалов. Разместить информацию о компании, немного истории и чем занимаемся+презентация собственной линейки товаров.

    Сайт-визитка
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сайт визитка

    Требуется сайт-визитка тематика "Ногтевой сервис" наращивание ногтей,маникюр.

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Верстка сайта визитки с анимациями

    Я ищу верстальщика для создания минималистического сайта-визитки с анимациями появления блоков, и это должно быть достигнуто без использования сторонних библиотек. Мне также важно, чтобы при сборке проекта предоставлялась дев версия. Я была бы признательна, ...

    Верстка сайтаСайт-визитка
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Нужен сайт визитка на Wordpress

    Нужен простой сайт визитка на водпрессе, тематика - изготовление и сборка кухонной мебели. С перспективой дальнейшего сотрудничества в плане доработок и других сайтов.

    WordPressСайт-визитка
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад