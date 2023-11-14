Cloudfave - расширение, позволяющее синхронизировать закладки между браузерами разных производителей. Доступны расширенные функции - такие, как синхронизация только выбранных папок, а также смешанный режим, когда локально присутствуют и только локальные, и синхронизированные закладки в одном ...
Создание дизайна лендинг-страницы для браузерного расширения
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Cloudfave – расширение, позволяющее синхронизировать закладки между браузерами разных производителей. Доступны расширенные функции – такие, как синхронизация только выбранных папок, а также смешанный режим, когда локально присутствуют и только локальные, и синхронизированные закладки в одном списке (при создании загрузке существующего профиля локальные закладки в этом режиме туда не добавляются, но и не удаляются локально).
Логотип сейчас есть, но возможно, стоит его улучшить. Цвет кнопок и лого сейчас – насыщенный синий не очень тёмного оттенка, но возможны разные варианты, предлагайте.
Сайта сейчас нет совсем, и идей, как его сделать, тоже пока нет.
Мне понравились несколько ваших работ на IT тематику, возможно, вы смогли бы что-то придумать и сделать?
Хочется небольшой минималистичный, но оригинальный сайт. Возможно, в формате лендинга с анимациями по мере прокрутки (но не очень длинного), возможно, просто сайт-визитка на 3-4 подстраницы.
Нужно описать суть расширения понятными словами (сделать небольшие куски текста), нарисовать красивую графику, иллюстрирующую процесс синхронизации между браузерами (?), мобильные устройства (телефоны и планшеты) рисовать наверное смысла нет, т.к. нет их поддержки, и видимо не будет.
Нужно включить на отдельную страницу соглашение о конфиденциальности (оно есть, но пока только на английском). Вообще основная ЦА – за рубежом, поэтому можно начать только с английской версии, в крайнем случае – сделать английскую и русскую. Или вообще переводы отдельно потом закажу уже, но нужен механизм переключения языка.
Из ваших работ понравился сайт Inite
Возможно, можно придумать что-нибудь в этом ключе.
С уважением, Александр.
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