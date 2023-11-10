Здравствуйте,нужен веб-дизайнер для создания многостраничного сайта. Тематику, тз и прочее скину после отклика! Бюджет от 10000 до 100000 рублей!
Нужно создать несколько версий дизайна на основе готового шаблона
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать несколько версий дизайна на основе готового шаблона
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт10 дней назад
- $86
Создать одностраничный лендинг)Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт10 дней назад
Внимание! Без примеров ваших работ по LP заявку просьба не оставлять Есть действующий сайт. Задача сделать редизайн внутренней страницы (любая страница услуги) под лендинг. Набросал смысловой прототип. Необходим адаптивный дизайн (десктоп, планшет, мобайл) ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрытмесяц назад
Здравствуйте. Необходимо изменить фон на 47 фотографиях , возможно где-то добавить тени к текстам или элементам креатива. 2 примера фона прикрепляю Доступна оплата рублями, тенге, usdtДизайн сайтов2 заявкиЗакрытмесяц назад
Потрібно гарно відмалювати вектором карту, наприклад: у вкладенні example.png Локацію "перевернута хата" треба так і позначити - якийсь будиночок перевернутий, динозаврів також - це я надішлю іконки зазначити напрямок з вказівником ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $850
Привет всем, нам нужен опытный веб-дизайнер для создания сайта. От вас требуется опыт работы в веб-дизайне, понимание современного UI UX и готовность приступить к работе как можно скорее. О проекте: нам нужен сайт для предстоящего ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрытнет даты