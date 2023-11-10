Потрібно гарно відмалювати вектором карту, наприклад: у вкладенні example.png Локацію "перевернута хата" треба так і позначити - якийсь будиночок перевернутий, динозаврів також - це я надішлю іконки зазначити напрямок з вказівником ...
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Здравствуйте. Необходимо изменить фон на 47 фотографиях , возможно где-то добавить тени к текстам или элементам креатива. 2 примера фона прикрепляю
Доступна оплата рублями, тенге, usdt
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