Нужен дизайн десктопной + мобильной версии. Описание проекта + текстовую составляющую для страниц сайта приложил, изучите пожалуйста. Нужна смета постранично десктоп + мобайл.

Структура:

1. Главная страница

2. Модуль ERP (лендинг страница)

3. Модуль Актирование (лендинг страница)

4. Модуль ИСР (лендинг страница)

5. Модуль ИТД (лендинг страница)

6. Модуль ПИР (лендинг страница)

7. Модуль Стройконтроль (лендинг страница)

Страницы 2-7 они все будут похожи по дизайну, меняться будет только текст.

8. Обучение/Заметки строителя (это раздел, который имеет в себе подразделы Новости, Полезные статьи, Журнал обновлений, Обучение Exon)

9. Раздел Новости

10. Типовая страница с новостью

- Раздел Полезные статьи (идентично разделу Новости, дополнительная отрисовка дизайна не требуется)

- Типовая страница Полезная статья (идентично странице с новостью, дополнительная отрисовка дизайна не требуется)

11. Журнал обновлений (пример реализации https://exonproject.ru/updates/)

12. Обучение Exon (страница, на которой можно будет размещать видео ролики, памятки, чек-листы + окошко (баннер) для новостей про предстоящие обучения)

13. Вебинары (Это аналог этой страницы https://exonproject.ru/besplatnyj-onlajn-vebinar/ - поменять дизайн под новый сайт)

14. Партнерская программа (лендинг страница)

15. Контакты

16. Тех поддержка

17. FAQ

18. Раздел Кейсы

19. Типовая страница с отдельным кейсом

20. Техническая страница 404 ошибки

+ еще 2 странички добавятся