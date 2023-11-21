Дизайн первой страницы сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка161 просмотр
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Нужен дизайн на первую страницу сайта. ТЗ будет отправлено в ЛС

2 месяца назад
DP_Studio
Дмитрий 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
2 месяца назад
$100
2 дня
Приятный в общении исполнитель, всегда быстро отвечает на сообщения, придерживается сроков. Спасибо за сотрудничество!
Спасибо за интересный опыт. Рекомендую.
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